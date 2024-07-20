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Дьяков не видит фаворита в матче «Ростов» - ЦСКА

20 Июля 2024 • 19:52 Комментировать
Ростов
0:0
ЦСКА Москва
1 2.65 X 3.50 2 2.70
1-й тайм

Экс-футболист «Динамо» Виталий Дьяков высказался о предстоящем матче первого тура Российской премьер-лиги между «Ростовом» и ЦСКА.

«Вничью, наверное, сыграют. Есть ли фаворит? Нет, начало сезона, какие фавориты?» — приводит слова Дьякова портал «РБ Спорт».

Эксперт отметил, что ЦСКА изменился с приходом нового тренера, поэтому пока неизвестно, в какой футбол будет играть команда.

Игра стартового тура «Ростов» - ЦСКА пройдет сегодня, 20 июля. Начало поединка запланировано на 20:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию, которая организует портал LiveResult.

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РОСТОВ ЦСКА МОСКВА
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