Дьяков не видит фаворита в матче «Ростов» - ЦСКА

Экс-футболист «Динамо» Виталий Дьяков высказался о предстоящем матче первого тура Российской премьер-лиги между «Ростовом» и ЦСКА.

«Вничью, наверное, сыграют. Есть ли фаворит? Нет, начало сезона, какие фавориты?» — приводит слова Дьякова портал «РБ Спорт».

Эксперт отметил, что ЦСКА изменился с приходом нового тренера, поэтому пока неизвестно, в какой футбол будет играть команда.

Игра стартового тура «Ростов» - ЦСКА пройдет сегодня, 20 июля. Начало поединка запланировано на 20:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию, которая организует портал LiveResult.