Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Личка: «Знаю, что все встречи «Динамо» с «Факелом» идут больше в пользу соперника»

20 Июля 2024 • 19:51 Комментировать
Динамо Москва
3:0
Факел
1-й тайм

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Факелом».

- Мне кажется, для вас привычная ситуация в последние года полтора, когда вам нужно склеивать состав, то есть, кого-то не хватает. Сегодня мы говорим про защиту, там молодые ребята, а вы продолжаете улыбаться. Всё нормально?

- Да, всё нормально, это футбол. Такая наша работа. Я говорил перед игрой, что вы можете на это смотреть позитивно или негативно. Когда начнешь думать негативно, ты уже проиграл борьбу, проиграл всё. Когда ты смотришь позитивно, у тебя могут получиться многие хорошие вещи. Сегодня это возможность для таких игроков, как Лепский, Бессмертный, молодых парней из академии «Динамо» проявить себя. Там еще Виктор Окишор и Артём Назаренко на скамейке. Тоже хорошая вещь для клуба, что игроки из академии могут включаться в первую команду.

- Что ждете от «Факела», команды, которая привычно играет достаточно в оборонительный и системный футбол? Не очень добрая история у «Динамо» с «Факелом».

- Я знаю, что все встречи «Динамо» с «Факелом» идут больше в пользу соперника, что я видел - «Факел» еще больше начал играть с мячом, но не уходить от своей дисциплинированной агрессивной игры. Раньше играли 4-2-3-1, еще когда я их помню в ФНЛ, играли 3-5-2, и вернулись к этой системе. И сегодня они будут играть в три центральных защитника. Я видел, что они стараются тоже прессинговать высоко. Мы хотим это использовать - и высокий прессинг, и мастерство игроков вроде Лаксальта, Фомина и Тюкавина, а также Бителло, которые умеют играть под давлением и избавляться от игроков, которые их атакуют, после чего быстро переходить на половину поля соперника.

- С учетом того, как проходила концовка прошлого сезона, третье место, наверное, небольшое разочарование, потому что не удалось максимума добиться. С какими мыслями и целями входите в этот чемпионат?

- Понятно, что мы говорили - не желаем отступать. Надо оставаться наверху, биться за три первые места, но не надо забывать, что три команды, которые закончили за нами, «Спартак», «Локомотив», ЦСКА, «Ростов»… Мы закончили прошлый год выше по очкам, а в этом году все может быть наоборот, мы можем финишировать шестыми, в трех очках от третьего места или второго. Это все играется в маленьких деталях. Для нас старт сезона может быть чуть посложнее, но я хочу на это смотреть более позитивно и стараться с этими игроками, которые здесь и сейчас, биться за свои очки, чтобы нам было потом продолжать работать и добиваться целей.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Марцел Личка

Новости по матчу

Сегодня, 20 Июля
20:31
Нгамалё удвоил перевес «Динамо» в матче с «Факелом»
20:12
«Динамо» забило «Факелу» уже на третьей минуте
19:51
Личка: «Знаю, что все встречи «Динамо» с «Факелом» идут больше в пользу соперника»
19:44
Личка: «Для «Динамо» старт сезона может быть чуть-чуть сложнее, чем для «Факела»
18:51
Тюкавин и Лунёв – в основе «Динамо» на матч РПЛ против «Факела»
16:47
Личка рассказал, каким футболистам лучше уйти из «Динамо»
16:16
Булыкин: «Динамо» сможет заменить латиноамериканцев
16:07
Мостовой выделил игрока, которого будет не хватать «Динамо» на старте сезона
12:14
Личка: «Хочу ещё трёх-четырёх новичков»
11:14
Личка: «Задача попасть в тройку — не слишком скромно для «Динамо»
10:43
Личка: «Скопинцеву обязательно нужен конкурент»
10:30
Личка: «Тюкавин заметно прибавил физически, что сказалось на игре»
02:11
Динамо - Факел: где смотреть прямую трансляцию онлайн
19 Июля
20:08
Терёхин ответил, какое место в РПЛ станет успехом для «Динамо»
20:06
Терёхин не считает «Динамо» главным конкурентом «Зенита»
19:49
«Динамо» Москва – «Факел»: прогноз и ставки БК Pinnacle
19:26
Стало известно, какие позиции хочет усилить «Динамо»
18 Июля
18:49
Назначены судьи на матчи первого тура РПЛ
18:19
«Динамо» объявило о продлении контракта со Скопинцевым
18:12
Тюкавин рассказал, почему не меняет игровой номер
17:30
Скопинцев продлил контракт с «Динамо» — источник
16:36
Тюкавин ответил, в каких компонентах ему нужно прибавлять
14:04
Тюкавин — об упущенном чемпионстве: «Вышли, проиграли и уехали»
13:26
Тюкавин рассказал, какую максимальную скорость набирал на автомобиле
13:04
Ташуев: «Тюкавину нельзя опускать планку»
11:45
Личка: Будем стараться бороться за чемпионство и в этом сезоне
17 Июля
22:32
Ставка и прогноз на точный счёт матча Динамо — Факел РПЛ — 20 июля 2024
21:03
Актуальная ставка и прогноз на матч Динамо Москва – Факел чемпионата России – 20 июля 2024
16:30
Личка заявил о желании получить ещё одного защитника 1
16:24
Личка получил подарок от игроков «Динамо»
16:15
«Динамо» сообщило о возвращении Чавеса
16:10
Личка пофантазировал о возможном приходе Соболева в «Динамо»
16 Июля
18:52
Семшов считает, что «Зениту» нужно сохранить Клаудиньо
17:09
Личка ответил, кто будет первым вратарём «Динамо»
15:09
Дуглас Сантос: Было бы супер, если бы Неймар перешёл в «Зенит»
14 Июля
23:58
Стало известно, покинет ли Кутицкий «Динамо»
19:45
Лунёв ответил, считает ли прошедший сезон лучшим в своей карьере
19:37
Лунёв назвал самый обидный матч в своей карьере
18:25
Лунёв — о целях «Динамо»: «В моём понимании, это борьба за чемпионство и Кубок»
18:12
Лунёв: «Личка — тренер с философией современного футбола»
17:53
Лунёв рассказал, почему вернулся в Россию
17:43
Лунёв назвал свою цель в «Динамо»
12 Июля
20:25
В «Динамо» ответили, были ли переговоры с Антоном Миранчуком
08 Июля
16:33
«Динамо» пыталось подписать игрока «Локомотива»
06 Июля
20:19
Лунёв: «Играть за «Динамо» на позиции вратаря - дополнительная ответственность из-за Яшина»
18:26
Тюкавин оценил готовность «Динамо» к сезону
18:18
В «Динамо» высказались о возможном подписании Антона Миранчука
05 Июля
11:12
В «Динамо» рассказали, в каком случае возможен прощальный матч Шунина
04 Июля
19:28
Личка высказался о возможном подписании в «Динамо» Дзюбы и Миранчука
16:40
Лунёв: Личка не говорил, что видит меня основным вратарём «Динамо»
16:12
В «Динамо» рассказали, есть ли предложения по Тюкавину от «Болоньи» и «Жироны»
15:17
Стала известна позиция «Динамо» по Тюкавину
12:10
Лунёв высказался о шансах «Динамо» в борьбе за чемпионство
11:19
Лунёв: «Братский Кубок укрепляет отношения между Россией и Сербией»
03 Июля
22:32
Гендиректор «Динамо» назвал цель команды на новый сезон РПЛ
20:30
Агент Тюкавина рассказал о настрое игрока перед новым сезоном
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ДИНАМО МОСКВА ФАКЕЛ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
ФИФА назвала лучшую сборную мира: Франция на втором месте, Испания - третья Мамардашвили стал самым дорогим голкипером в мире Названы лучшие спортсмены XXI века: Месси – третий, Роналду – только 13-й Кроос высказался о скандальном моменте с рукой Кукурельи: «Я сдерживался до сегодняшнего дня» Как будет выглядеть состав «Реала» в сезоне-2024/25 Роналду определился с клубом, «Барселона» подпишет топового нападающего, а в сборной Англии будет фиктивный тренер – в главных слухах недели Назван самый высокооплачиваемый игрок в Испании - Мбаппе занимает третье место УЕФА начал расследование в отношении игроков Испании после победы на Евро-2024 «Реал» согласовал новый громкий трансфер «Манчестер Сити» подписывает звезду «Баварии»
Испания - Англия: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Назван новый фаворит на «Золотой мяч»: Винисиус – второй, Беллингем занимает третье место Тычок Оярсабаля и голевая передача Ямаля: сборная Испании поборола Англию, в четвёртый раз выиграв Евро Англия – вечные неудачники: Испания вырвала победу на финише и взяла Евро 4-й раз в истории Саутгейт ушёл из сборной Англии после поражения в финале Евро-2024 Кроос высказался о скандальном моменте с рукой Кукурельи: «Я сдерживался до сегодняшнего дня» Трансферная бомба: «Реал» хочет купить главного претендента на «Золотой мяч» УЕФА может наказать Ямаля после Евро-2024 Из-за кого Англия не выиграла Евро-2024: четыре худших игрока финала против Испании Названы лучшие спортсмены XXI века: Месси – третий, Роналду – только 13-й
Спортивные новости
Крикунов высказался о переходах Зайцева и Кузнецова в СКА Кожевников: «Трансфер Кузнецова будет одним из лучших и для КХЛ, и для СКА» Плющёв — о переходе Кузнецова в СКА: «Не думаю, что у него будут проблемы с адаптацией к КХЛ» Канарейкин высказался о работе СКА в межсезонье Карлос Алькарас выиграл Уимблдон, в финале оказавшись сильнее Джоковича Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Локомотив Москва Локомотив Москва
Акрон Акрон
3
2
1.45 4.60 6.90
Видео
Окончен
Крылья Советов Крылья Советов
Зенит Зенит
0
4
4.90 3.90 1.70
Видео
42 мин
Динамо Москва Динамо Москва
Факел Факел
3
0
1.57 4.10 5.90
Видео
42 мин
Ростов Ростов
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
0
0
3.10 3.65 2.20
Видео
21.07.24 в 17:30
Оренбург Оренбург
Спартак Москва Спартак Москва
3.40 3.70 2.02
Видео
21.07.24 в 20:00
Ахмат Ахмат
Краснодар Краснодар
3.30 3.70 2.10
Видео
21.07.24 в 20:00
Химки Химки
Динамо Махачкала Динамо Махачкала
2.25 3.25 3.35
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 20 Июля
20:31 · Россия. Премьер-лига
Нгамалё удвоил перевес «Динамо» в матче с «Факелом»
20:30 · Россия. Премьер-лига
Медведев – о победе «Зенита»: «Дело даже не в счёте, а во взаимодействии игроков»
20:28 · Россия. Премьер-лига
Семак: Глушенкова уже можно считать лидером команды
20:27 · Россия. Премьер-лига
Экс-президент «Спартака» оценил дебют Глушенкова в «Зените»
20:23 · Россия. Премьер-лига
Акинфеев проводит свой 22-й сезон в чемпионате России
20:17 · Россия. Премьер-лига
Глушенков: «Всем спасибо, кто болел и кто хейтил»
20:12 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» забило «Факелу» уже на третьей минуте
20:09 · Россия. Премьер-лига
Деменко назвал лучшего футболиста РПЛ
20:09 · Россия. Премьер-лига
Карпин: «Много информации по ЦСКА нет, хотелось бы больше»
20:05 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» мощно начал сезон – забито 8 голов в двух матчах
20:02 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «Дзюба найдёт себе новый клуб, но не топовый, конечно»
19:59 · Россия. Премьер-лига
Николич: «Работали месяц ровно, конечно, это не полноценнее сборы»
19:53 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» не проигрывает первый тур в Премьер-лиге 22 сезона кряду
19:52 · Россия. Премьер-лига
Дьяков не видит фаворита в матче «Ростов» - ЦСКА
19:51 · Россия. Премьер-лига
Личка: «Знаю, что все встречи «Динамо» с «Факелом» идут больше в пользу соперника»
19:44 · Россия. Премьер-лига
Личка: «Для «Динамо» старт сезона может быть чуть-чуть сложнее, чем для «Факела»
19:40 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» огорчил фанатов ещё до старта в РПЛ – как так получилось
19:35 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» презентовал новую форму на сезон-2024/25
19:34 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» продлил успешную серию против «Крыльев Советов» в РПЛ – без поражений с 2015 года
19:34 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА потерял Мендеса на несколько недель
19:30 · Россия. Премьер-лига
Ненахов рассказал, как «Локомотив» адаптируется после потери лидеров эксклюзив
19:30 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» - «Факел»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0
19:23 · Россия. Премьер-лига
«ПСЖ» близок к подписанию Осимхена
19:23 · Россия. Премьер-лига
«Дзюба уже старый» — Петрович
19:19 · Россия. Премьер-лига
Лантратов высказался об уходе лидеров из «Локомотива»
Все новости
Рекомендуем