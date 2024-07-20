Личка: «Знаю, что все встречи «Динамо» с «Факелом» идут больше в пользу соперника»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Факелом».

- Мне кажется, для вас привычная ситуация в последние года полтора, когда вам нужно склеивать состав, то есть, кого-то не хватает. Сегодня мы говорим про защиту, там молодые ребята, а вы продолжаете улыбаться. Всё нормально?

- Да, всё нормально, это футбол. Такая наша работа. Я говорил перед игрой, что вы можете на это смотреть позитивно или негативно. Когда начнешь думать негативно, ты уже проиграл борьбу, проиграл всё. Когда ты смотришь позитивно, у тебя могут получиться многие хорошие вещи. Сегодня это возможность для таких игроков, как Лепский, Бессмертный, молодых парней из академии «Динамо» проявить себя. Там еще Виктор Окишор и Артём Назаренко на скамейке. Тоже хорошая вещь для клуба, что игроки из академии могут включаться в первую команду.

- Что ждете от «Факела», команды, которая привычно играет достаточно в оборонительный и системный футбол? Не очень добрая история у «Динамо» с «Факелом».

- Я знаю, что все встречи «Динамо» с «Факелом» идут больше в пользу соперника, что я видел - «Факел» еще больше начал играть с мячом, но не уходить от своей дисциплинированной агрессивной игры. Раньше играли 4-2-3-1, еще когда я их помню в ФНЛ, играли 3-5-2, и вернулись к этой системе. И сегодня они будут играть в три центральных защитника. Я видел, что они стараются тоже прессинговать высоко. Мы хотим это использовать - и высокий прессинг, и мастерство игроков вроде Лаксальта, Фомина и Тюкавина, а также Бителло, которые умеют играть под давлением и избавляться от игроков, которые их атакуют, после чего быстро переходить на половину поля соперника.

- С учетом того, как проходила концовка прошлого сезона, третье место, наверное, небольшое разочарование, потому что не удалось максимума добиться. С какими мыслями и целями входите в этот чемпионат?

- Понятно, что мы говорили - не желаем отступать. Надо оставаться наверху, биться за три первые места, но не надо забывать, что три команды, которые закончили за нами, «Спартак», «Локомотив», ЦСКА, «Ростов»… Мы закончили прошлый год выше по очкам, а в этом году все может быть наоборот, мы можем финишировать шестыми, в трех очках от третьего места или второго. Это все играется в маленьких деталях. Для нас старт сезона может быть чуть посложнее, но я хочу на это смотреть более позитивно и стараться с этими игроками, которые здесь и сейчас, биться за свои очки, чтобы нам было потом продолжать работать и добиваться целей.