Личка: «Для «Динамо» старт сезона может быть чуть-чуть сложнее, чем для «Факела»

Марцел Личка, наставник «бело-голубых», высказался перед матчем первого тура РПЛ с «Факелом».

Встреча между «Динамо» и «Факелом» пройдёт сегодня, стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 по столичному времени.

- Для «Динамо» старт чемпионата может быть чуть чуть сложнее. Я хочу на это смотреть более позитивно и стараться с этими игроками, которые сейчас в команде, биться и набирать очки», - заявил рулевой «Динамо» в эфире «Матч ТВ».

Следить за текстовой трансляцией поединка можно будет на сайте LiveResult.ru.

Напомним, в прошлом сезоне «Динамо» финишировало на третьей позиции в таблице чемпионата.