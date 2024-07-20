«Спартак» огорчил фанатов ещё до старта в РПЛ – как так получилось

Свой путь в новом чемпионате России «Спартак» начнёт в воскресенье в гостях у «Оренбурга». Команде Деяна Станковича предстоит тяжёлая игра, ведь в последние годы «красно-белые» в Оренбурге показывают не лучшие результаты.

За день до игры «Спартак» анонсировал важную новость на 19:30 по московскому времени. В комментариях фанаты оживились – они ожидали объявления о трансфере. Так, многие надеялись, что «красно-белые» сообщат о переходе в свои ряды Эсекеля Барко – в последнее время пресса активно связывает аргентинца со спартаковцами.

Однако в 19:30 «Спартак» презентовал форму. Сама по себе новость, конечно, не плохая, но фанаты ждали трансфера, и теперь они выражают своё огорчение в комментариях…