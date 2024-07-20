«Спартак» презентовал новую форму на сезон-2024/25

Московский «Спартак» представил игровую форму на новый сезон.

В своем официальном телеграм-канале «красно-белые» опубликовали видео, в конце которого появляется новая форма. Домашний комплект по традиции выполнен в красном цвете с белой полоской на груди. В гостях «красно-белые» будут играть в белых футболках с красными вставками, а резервная форма получила черный цвет с вертикальной красной полоской по середине.

Уже завтра, 21 июля, подопечные Деяна Станковича встретятся на выезде с «Оренбургом» в рамках первого тура нового сезона Российской премьер-лиги. Стартовый свисток запланирован на 17:30 по московскому времени. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию игры.