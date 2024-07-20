«Зенит» продлил успешную серию против «Крыльев Советов» в РПЛ – без поражений с 2015 года

«Зенит» ударно начал путь в новом чемпионате России. В субботу команда Сергея Семака обыграла на выезде «Крылья Советов» с крупным счётом 4:0. Дубль оформил Максим Глушенков, а ещё по голу забили Матео Кассьерра и Педро Энрике.

Таким образом, серия «Зенита» без поражений в матчах Российской премьер-лиги против «Крыльев Советов» достигла 14 матчей. В рамках этой серии «сине-бело-голубые» отпраздновали 12 побед при двух ничьих.

В последний раз «Зенит» проигрывал «Крыльям Советов» в чемпионате России давно - ещё 29 августа 2015 года. Тогда питерцы уступили в родных стенах со счётом 1:3.