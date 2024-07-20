ЦСКА потерял Мендеса на несколько недель

Московский ЦСКА на три-четыре недели остался без своего полузащитника Виктора Мендеса. Об этом со ссылкой на врача ЦСКА Эдуарда Безуглова сообщила пресс-служба «армейцев».

Причина – частичное повреждение у Мендеса внутренней боковой связки.

«Сейчас он проходит курс стартовой терапии в Москве. Ожидаем, что тренироваться в общей группе он будет через три‑четыре недели», - сказал Безуглов.

Напомним, что свой первый матч в новом сезоне ЦСКА проводит вечером субботы. «Красно-синие» будут гостить у «Ростова». Текстовая трансляция встречи – на нашем портале. Эта игра станет первой официальной для нового главного тренера ЦСКА Марко Николича.