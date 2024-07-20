Ненахов рассказал, как «Локомотив» адаптируется после потери лидеров

Защитник «Локомотива» Максим Ненахов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о трудной победе над «Акроном», 3:2.

- Игра с «Акроном» для «Локомотива» получилась довольно тяжелая. Победа досталась с трудом. Почему?

- У нас никогда первые туры не были спокойными. В том году с «Рубинам» начинали и сыграли вничью 2:2, сейчас с трудом 3:2 выиграли. Хорошо, что мы удачно атаковали, потому что все были уверены, что у нас будут проблемы с нападением. Теперь надо наладить игру в обороне. У нас там новая схема, и три центральных защитника пока не успевают перестраиваться. Схема еще не до конца отработана.

- Вам проще начинать чемпионат с сильными соперниками или слабыми?

- И так, и так нормально при условии, что ты набираешь очки.

- Как команда адаптируется после потери нескольких ведущих футболистов?

- Мы уже об этом не думаем. Сплачиваемся этим коллективом. Работаем с теми, кто есть. Считаю, у нас сильная команда.

- Некоторые эксперты уверены, что «Локомотиву» будет сложно бороться за место выше пятого.

- Посмотрим. Пусть все покажет сезон.

Елена Григорьевская