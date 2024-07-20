Глушенков рвёт и мечет: «Зенит» без Клаудиньо положил «Крылья Советов» на лопатки в Самаре

Во втором матче нового розыгрыша чемпионата «Зенит» соперничал с «Крыльями Советов». Матч состоялся в Самаре. Любопытно, что в первом туре прошлого сезона РПЛ «Зенит» также играл на Волге, только в Нижнем Новгороде, где победил с разницей в два мяча. А как сейчас в Самаре вышло?

Маятник ожиданий вокруг новой чемпионской гонки крутился то в одну сторону, то в другую. «Зенит» еле-еле взял золото минувшей весной – всё, в новом сезоне так проскочить уже не получится. Как купил «Зенит» Глушенкова, как деклассировал он «Краснодар» в Суперкубке – так всё, у «Зенита» никаких конкурентов нет и не будет. Но вдруг «Спартак» блеснёт со Станковичем?

«Крыльям Советов» надо было блеснуть в отдельном матче, чтобы выиграть у «Зенита» впервые с 2015 года. У них не было новичков в стартовом составе – Песьяков остался на скамейке. Зато вернулся в основу после долгого простоя из-за травмы Бейл. У «Зенита» и Латышонок, и Глушенков вышли с первых минут – как в Суперкубке. Нино вернулся в основу питерцев после повреждения.

Глушенков и в Самаре быстро бросился забивать – как неделю назад в Суперкубке в Волгограде. На шестой минуте «Зенит» открыл счёт против команды Игоря Осинькина. Барриос на своей половине в чётком подкате устроил двойной отбор у Витюгова и Костанцы. Мяч подхватил Вендел, у которого уже спаяна связка с Глушенковым. Следует проникающий пас вперёд от бразильца на Максима. Тот выдерживает гроссмейстерскую паузу, дожидается, когда за линию мяча забежит Солдатенков, и с рикошетом от его ноги поражает центр створа (0:1). Не празднует Глушенков забитый гол в ворота своей бывшей команды.

Какие попытки были у «Крыльев» оперативно сравнять счёт? Гарре пошёл в дриблинг на левом полуфланге, но это оказалась неудачной затеей. Дальний удар Шитова – мяч разминулся с левой штангой. Территориальное преимущество «Крыльев» легко сошло на нет, и второй мяч всколыхнул ворота «Крыльев». Артур справа подал из-под Солдатенкова – Гапонов пригнулся, а Кассьерра, наоборот, выпрыгнул и головой впечатал мяч в правый угол (0:2).

Самарцам ничего не оставалось, кроме как всё равно пытаться исправить ситуацию. Орозко навесил слева, Караваев не предотвратил этот кросс, а Нино стоя на земле наблюдал, как вспархивает и пробивает головой Бабкин. Отразил этот мяч Латышонок. Волжане хотели пенальти в свою пользу, когда Орозко упал на газон, войдя слева в чужую штрафную площадь. То, что руками Артур подтолкнул его в спину, это «по-детски». А вот тычок сзади по бедру уже был поводом для одиннадцатиметрового. Но нет.

Зенитовцы были не безгрешны. Эракович на своей половине отдал слабоватый пас на Вендела, а активный Бабкин перехватил мяч и дальним ударом потревожил Латышонка. Чудо-дриблинг Бабкин продемонстрировал на 34-й минуте. С правого полуфланга вошёл он в штрафную, стал смещаться в центр и пальнул выше перекладины.

Спустя четыре минуты Бабкин приложился издали, и Латышонок не лучшим образом отбил перед собой (не первый уже раз), но Нино не позволил добить Орозко. Ещё возможность «Крыльев» сократить отставание в счёте: Бабкин на подаче с правого фланга затесался между Нино и Эраковичем и головой переместил мяч в руки Латышонку.

К перерыву «Зенит» решил добавить, и даром не прошло это. Дуэт Вендела и Глушенкова напомнил о себе снова. Артур умеет работать не только на правом фланге. Слева он коротко отдал Венделу, тот закинул на линию вратарской, а Глушенков там головой кивнул в сетку (0:3). Четвёртый гол Максима во второй официальной игре за «Зенит».

Во втором тайме «сине-бело-голубые» устроились на удержание крупного счёта. «Крылья», морально уже принявшие ситуацию, пробовали что-то сделать в созидании, но тому же Печенину, появившемуся на замену, постоянно чего-то не хватало. То мяч не удержит, то подаст неточно, то не допрыгнет до навеса одноклубника, то пробьёт в соперника. Новое падение Орозко на пенальти точно не тянуло – до штрафной площади оно состоялось, да и фола не было.

Итог – не 0:3. Без кого «Зенит» одержал эту уверенную победу? Без возмутителя спокойствия Клаудиньо. Тот нервно уходил на замену в Суперкубке и отказаться пожать руку Семаку. Сейчас Клаудиньо на грани ухода во «Фламенго». А уйдёт ли Вендел в «Галатасарай». Это вопросы, ответы на которые будут получены максимум до конца трансферного окна. Пока без вопросов только три очка «Зенита» по итогам первого тура.

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Кстати, Горшков и Сергеев отметились игрой с замен во втором тайме против своей бывшей команды «Крыльев Советов». Горшков вышел на замену в перерыве, а в концовке запустил в пробег по левому крылу атаки Мантуана. Ломаев ошибся на перехвате, однако забить в пустые ворота зенитовскому бразильцу не дал Рассказов.

Ну и что там Сергеев? На третьей добавленной минуте из четырёх Иван забросил из центра правее на Педро, который прострелил с острого угла, а рикошет от Печенина завёл мяч в сетку (0:4). Обе самарские команды проиграли в двух первых матчах нового чемпионата России, а пропустили они на двоих семь голов.

Кирилл Иванцов