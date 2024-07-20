«ПСЖ» близок к подписанию Осимхена

Виктор Осимхен, форвард «Наполи», в скором времени, скорее всего, станет футболистом «ПСЖ».

По информации журналиста и инсайдера Фабрицио Романо, футболист находится в шаге от перехода во французский гранд. Романо отмечает, что «ПСЖ» близок к договорённости с «Наполи» о трансфере игрока. Сделка, скорее всего, состоится на следующей неделе, а сумма трансфера составит более 100 миллионов евро.

Контракт Осимхена с «Наполи» действует до 2026 года, а трансферная стоимость нападающего составляет 100 миллионов евро. В прошлом сезоне 25-летний игрок 32 раза появлялся на поле в составе «Наполи» и 17 раз поразил ворота соперников, отдав при этом четыре результативные передачи.