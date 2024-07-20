«Дзюба уже старый» — Петрович

Экс-тренер «Анжи» Желько Петрович высказался о будущем российского форварда Артёма Дзюбы.

После окончания прошлого сезона 35-летний футболист покинул «Локомотив» на правах свободного агента.

«Дзюба уже старый. Если он сможет помочь каким-то клубам в России и сам чувствует, что способен поиграть еще, отлично, но в его возрасте это будет уже сложно», — цитирует Петровича «РБ Спорт».

При этом эксперт считает, что за пределами России Дзюба уже не сможет найти себе новую команду.

Дзюба выступал за «Локомотив» с февраля 2023 года. В прошлом сезоне он сыграл в 26 матчах, четыре раза поразил сетку ворот соперников и оформил четыре ассиста.