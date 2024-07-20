Лантратов высказался об уходе лидеров из «Локомотива»

«Локомотив» на мажорной ноте начал выступление в новом чемпионате России. Команда Михаила Галактионова пропустила два гола от «Акрона» дома, но при этом победила со счётом 3:2. После игры голкипер Илья Лантратов прокомментировал тот факт, что летом состав покинул ряд игроков, в том числе Артём Дзюба, Максим Глушенков, Антон Миранчук, Рифат Жемалетдинов и Маринато Гилерме.

«Об этом уже много сказано, ушло много качественных футболистов. «Локомотив» будет привыкать играть без них. Кто готов стать лидером? Давайте несколько туров сыграем и уже посмотрим, кто взял на себя эту роль», - цитирует Лантратова Metaratings.

Во втором туре Премьер-лиги «Локомотив» сыграет против «Динамо» на поле соперника. Матч пройдёт в субботу, 27 июля.