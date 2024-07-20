Батраков – о Воробьёве: «Классный, уверенный в себе футболист»

Молодой полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков высказался о Дмитрии Воробьёве, своём одноклубнике. Пополнивший летом московский клуб футболист оформил гол и ассист в дебютном матче РПЛ за «Локо» против «Акрона» (3:2).

«Дима — классный футболист, техничный. Уверен, что он себя еще покажет. Сегодня был только первый матч. Мы с ним наладим взаимоотношения на футбольном поле, дополняя друг друга», - говорит Батраков для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что предыдущим клубом Воробьёва в рамках РПЛ был клуб второй десятки пошлого сезона, «Оренбург».

Больше подробностей о стартовом матче РПЛ – здесь.