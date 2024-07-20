Нападающий «Крыльев Советов» Дмитрий Цыпченко вернулся на поле спустя год отсутствия из-за травмы. Последний раз 25-летний футболист играл в июле прошлого года.

В эти минуты «Крылья Советов» принимают на своем поле «Зенит». Сейчас идет второй тайм. Подопечные Игоря Осинькина уступают сопернику с разгромным счетом 0:3.

Цыпченко появился на поле на 73-й минуте, он заменил Владислава Шитова.

Напомним, нападающий выступает за «Крылья Советов» с 2020 года. За это время он провел 85 матчей, в которых забил 15 голов и отдал семь голевых передач.

Следить за ходом игры «Крылья Советов» - «Зенит» можно в текстовой трансляции.