Наумов – о Глушенкове: «Российский Месси»

Великолепно себя проявляет в «Зените» летний новичок питерцев Максим Глушенков. Игрок атаки забил в дебютном матче в РПЛ за свой новый клуб два гола в ворота самарских «Крыльев Советов». Экс-президент московского «Локо» Николай Наумов восторгается тем, как Глушенков вписался в схему «Зенита».

«Глушенков прекрасно вошел в схему игры «Зенита», видно уже третий матч кряду. Максим там в ключевой роли, это очень приятно. Продолжит в том же духе и можно будет сказать, что это новая российская звезда: российский Месси», - говорит Наумов телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, что с зимы 2022-2023 года по лето 2024 года Глушенков защищал цвета столичного «Локомотива», в прошлом сезоне он стал лучшим ассистентом РПЛ.