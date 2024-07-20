Пименова удивила победа «Локомотива» над «Акроном»

Экс-футболист «Локомотива» Руслан Пименов поделился комментарием о результате матча между «железнодорожниками» и «Акроном».

Встреча первого тура Российской премьер-лиги завершилась победой «Локомотива» со счетом 3:2.

«Удивлен, что победа. Просто у «Локо» большие потери в составе, поэтому на победы сложно рассчитывать», — приводит слова Пименова «Матч ТВ».

Эксперт отметил, что игроки «Локомотива» грамотно воспользовались ошибками «Акрона», благодаря чему и одержали победу.

В следующем туре чемпионата России подопечные Михаила Галактионова встретятся в гостях с московским «Динамо».