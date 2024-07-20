Тедеев: «Уж лучше так проиграть, нежели осторожно играть»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Локомотивом».

- Вы разобрались? Как вам объяснили момент, когда на последних минутах мяч попал в руку игрока «Локомотива» в штрафной. Кажется, весь стадион понял, что сейчас будет пенальти.

- Вы знаете, я не требую каких-то объяснений от арбитров, они делают свою работу, а мы - свою. Поэтому как они интерпретировали данный эпизод, сказать сложно. Надо посмотреть просто со стороны. Ни в коем случае в этой ситуации точно не закипать, а быть спокойным, посмотреть. У нас очень много экспертов, которые точно оценят этот эпизод.

- Мы услышали, что вам понравилось. В каких компонентах вам не понравились действия вашей команды сегодня? Есть три пропущенных и много допущенных моментов.

- Да, к сожалению, это игра в обороне, особенно при встречных атаках. Мы к ним оказались не готовы. Наверное, момент владения мячом, а мы владели достаточно часто и много мячом, мы не создавали той необходимой конструкции, которая бы позволяла нам быть успешными в обороне. Вот это очень важно. Но это те моменты, которые должны прилипнуть к каждому футболисту относительно требований. Это те требования, которые необходимы. Конечно, мы это обсуждаем, но в какой-то определенный момент, когда такая встречая игра, когда изобилие моментов, все хотят просто победить. И это лучше, чем недели когда бы мы сдерживали себя и боялись что-то делать, играя там на выезде и так далее. Так футболисты не воспитываются, и так командой не становятся. Поэтому уж лучше так проиграть, нежели осторожно играть и пропустить какой-то там мяч.

- Эльдарушев уйдет из команды?

- Вы знаете, в такой ситуации… Эльдарушев - сегодня футболист этой команды, я рад, что у нас есть игроки, которые забивают очень красивые мячи.