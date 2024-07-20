Голкипер «Акрона» Волков: «Мы дали «Локомотиву» много шансов»

Новый сезон РПЛ открылся в Москве поединком между местным «Локомотивом» и тольяттинским «Акроном». «Железнодорожники» оформили непростую трудовую победу – 3:2.

Голкипер «Акрона» Сергей Волков высказался о прошедшем матче, по ходу которого его команда имела неплохие шансы на очки.

«Главное — сколько мы позволили создать сопернику. Мы дали им много шансов, но в итоге проиграли. Опять же, у нас новая команда, недостаточно сыгранная, нужно работать», - говорит Волков для телеканала «Матч ТВ».

Во втором туре Премьер-лиги «Акрон» будет играть на выезде против воронежского «Факела». Этот сезон, напомним, дебютный для клуба из Самарской области в элите российского футбола.

Как «Локомотив» победил «Акрон» в весёлом матче открытия РПЛ