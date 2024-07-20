Лантратов назвал другую команду РПЛ, на которую похож «Акрон»

В субботу в рамках первого тура Российской премьер-лиги «Локомотив» принимал «Акрон». Команда Михаила Галактионова отпраздновала победу со счётом 3:2. После игры комментарий дал вратарь «железнодорожников» Илья Лантратов. По его мнению, «Акрон» похож на другую команду чемпионата России – на «Ростов».

«Первая игра сезона, сложный матч. На сегодня, самое главное результат. «Акрон» – хорошая команда и играют в хороший футбол. Они чем-то похожи на «Ростов», много задействовали вратаря в игре, доставили нам проблем», - цитирует Лантратова Metaratings.

Теперь «Локомотив» будет готовиться к матчу второго тура Премьер-лиги против «Динамо». Московское дерби пройдёт в следующую субботу, 27 июля.