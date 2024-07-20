Тедеев: «Встречные атаки «Локомотива» были для нас неожиданными»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Локомотивом».

- Чем вам запомнится этот матч? Столько всего произошло за последние два часа.

- На самом деле было много событий, где мы могли и вырваться вперед, где нам не помогли ворота, оказались они меньше. В целом запомнится, прежде всего, тем, что сумасшедшая самоотдача всех моих футболистов, всей команды, начиная от игрока на поле, заканчивая любым действующим лицом на скамейке запасных. Этим нельзя не гордиться. То, что делали футболисты на поле, это как минимум к ним уважение. Надо сказать им, что мы ими гордимся, что будет еще лучше. Были ошибки? Да, они были, особенно при встречных атаках. Для нас это было неожиданным. Мы пропускали встречные атаки соперника, после которых и поплатились. Считаю, что нам надо очень много работать. Понимаю, что есть разный уровень подготовленности игроков, потому что команда комплектуется, некоторые футболисты только подъехали, но еще очень рад, что у нас состоялось два дебюта. Молодые мальчишки, это система, это наш клуб, это наша генеральная линия, они сыграли в матче. Я этим тоже очень доволен.