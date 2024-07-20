Тюкавин и Лунёв – в основе «Динамо» на матч РПЛ против «Факела»

В одном из вечерних матчей субботы в рамках первого тура Российской премьер-лиги «Динамо» будет принимать «Факел». Наставник московской команды Марцел Личка принял решение включить в стартовый состав следующих футболистов:

Лунёв, Лепский, Бессмертный, Даса, Майсторович, Фомин, Лаксальт, Бителло, Тюкавин, Гладышев, Нгамалё.

Матч между «Динамо» и «Факелом» стартует в момент, когда стрелки часов в Москве будут показывать 20:00. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.