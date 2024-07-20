Галактионов: «Понятно, что мы ждём усиления, но ни в коем случае плакаться не собираемся»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Акроном».

- До 28-й минуты никто не помнит события этого матча. Что случилось на 28-й минуте, почему игра настолько раскрылась, в чем главная причина?

- Начали сумбурно. Такие очень простые потери. Мяч отняли - потеря, мяч отняли - потеря. Надо было успокоиться, наверное. Все-таки первый матч. Молодые пацаны. Достаточно много сумбура было. Потом забили, игра успокоилась, 2:0 и всё должно было быть. Отменили и тут же пропускаем. Поэтому, конечно, не имеем права так спокойно… Говорим неоднократно, что такие легкие мячи пропускаем. Поэтому честь и хвала ребятам. Мы уже сказали, что сейчас любая команда может любую обыграть. Поэтому не надо смотреть на названия, что команда вернулась из ФНЛ, другая команда - неважно. Сейчас все будут биться и работать на результат, поэтому в каждом матче приходится проявлять сверхусилия.

- Дважды вели в счете и дважды позволили «Акрону» отыграться. После третьего забитого мяча какие опасения были у вас?

- Опасений не было. Надо было просто, ребята все же подустали, первый матч, надо было точечные изменения вносить, поэтому приняли решение замена Макса Ненахова, Наира, Воробьёв уже тоже попросил, Сергей Пиняев, хотя очень хороший матч они оба провели из игроков атаки. Выпустил более свежих ребят, которые были способны покрывать расстояние и давать объем, чтобы не дать сопернику перехватить инициативу.

- На ваш взгляд, этого состава «Локомотиву» хватит? Довольны ли вы комплектацией команды, чтобы достойно провести сезон?

- Смотрите, что мы будем одно и то же? Буквально недавно мы собирались и проговаривали со СМИ и во флеш-интервью. Есть ситуация, из нее надо выходить. Понятно, что мы ждем усиления, но ни в коем случае плакаться не собираемся и не говорим о том, что что-то идет не так. Сегодня есть победа. Готовимся к следующему матчу с «Динамо», где также нужно побеждать. От матча к матчу будем двигаться.