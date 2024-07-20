Голдобин считает, что уход Соболева ослабит «Спартак»

Хоккеист «Спартака» Николай Голдобин высказался о возможном уходе нападающего футбольного «Спартака» Александра Соболева в «Зенит».

— Пусть остается в «Спартаке». Если он уйдет, команда потеряет. Так происходит, когда любой игрок уходит из коллектива, — приводит слова Голдобина издание «Спорт-Экспресс».

Действующий трудовой договор 27-летнего Соболева со «Спартаком» рассчитан до 2026 года. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в семь с половиной миллионов евро.

Завтра, 21 июля, «Спартак» встретится с «Оренбургом» в рамках первого тура РПЛ. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по столичному времени.