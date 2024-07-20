«Ростов» и ЦСКА объявили составы на очный матч РПЛ

В одном из субботних матчей первого тура Российской премьер-лиги сыграют «Ростов» и ЦСКА. Пожалуй, именно эта игра имеет статус центральной во всей программе первого игрового дня. Стартовые составы команд уже известны, и мы приводим их ниже.

Состав «Ростова»: Ятимов, Осипенко, Лангович, Вахания, Сако, Уткин, Глебов, Щетинин, Азнауров, Комличенко, Роналдо.

Состав ЦСКА: Акинфеев, Круговой, Дивеев, Мойзес, Виллиан, Обляков, Бистрович, Гайич, Чалов, Мусаев, Койта.

Матч между «Ростовом» и ЦСКА стартует в 20:00 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.