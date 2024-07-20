Евгений Морозов: «Будем сыгрываться от матча к матчу»

Защитник столичного «Локомотива» Евгений Морозов прокомментировал первую игру «железнодорожников» в новом сезоне РПЛ. Дома «Локо» победил тольяттинский «Акрон» - 3:2, состоялся поединок в рамках первого тура Российской премьер-лиги.

«Неудовлетворение от двух пропущенных голов есть, но всё равно сезон начат с победы. У нас многое в команде изменилось, поменялась схема. От матча к матчу будем идти, сыгрываться», - говорит Морозов для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что во втором туре Премьер-лиги «Локо» сойдётся в гостях с московским «Динамо». «Акрону» предстоит поездка в Воронеж к «Факелу».