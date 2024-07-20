Глушенков — первый игрок в XXI веке, оформивший дубль в дебютной игре за «Зенит» в РПЛ

В субботу, 20 июля, санкт-петербургский «Зенит» проводит гостевой поединок против самарских «Крыльев Советов».

На данный момент подопечные Сергея Семака с крупным счетом обыгрывают «Крылья Советов» (3:0). Два гола из трех забил 24-летний нападающий «Зенита» Максим Глушенков. Стоит отметить, что для него этот матч является дебютным за «сине-бело-голубых» в рамках Российской премьер-лиги.

Как утверждает телеграм-канал Opta Sports, Глушенков стал первым футболистом «Зенита» в XXI веке, кому удалось оформить дубль в своей первой игре в РПЛ.

Текстовая трансляция матча «Крылья Советов» - «Зенит» доступна здесь.