Глушенков не праздновал голы «Крыльям Советов»

В субботу в рамках первого тура Российской премьер-лиги играют «Крылья Советов» и «Зенит». После первого тайма питерцы ведут, причём крупно – со счётом 3:0. Максим Глушенков оформил дубль, а ещё один гол на свой счёт записал колумбиец Матео Кассьерра.

Стоит отметить, что Глушенков не праздновал свои голы в ворота «Крыльев Советов». Дело в том, что ранее атакующий полузащитник выступал за самарский клуб.

Следить за дальнейшим развитием событий в матче Премьер-лиги между «Крыльями Советов» и «Зенитом» можно в текстовой трансляции, которая проходит на страницах портала LiveResult.