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Бурлак: «Дальше «Локомотиву» будет сложно с такой игрой в обороне»

20 Июля 2024 • 18:31 Комментировать
Локомотив Москва
3:2
Акрон

Бывший защитник московского «Локомотива» Тарас Бурлак высказался о старте «железнодорожников» в новом сезоне РПЛ. Команда Михаила Галактионова оформила домашнюю победу над «Акроном» в матче с обилием голов – 3:2.

«Во втором тайме игра была как минимум ничейной. А у «Акрона» было больше опасных моментов, мог бы и пенальти быть в ворота «Локо». Дальше «железнодорожникам» будет сложно, если так дальше играть в обороне», - рассуждает Бурлак для телеканала «Матч ТВ».

«Локомотив» во втором по счёту туре нового сезона будет играть против «Динамо» в гостях. «Акрон» отправится в гости к воронежскому «Факелу».

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Евро-Футбол.Ру,
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