Бурлак: «Дальше «Локомотиву» будет сложно с такой игрой в обороне»

Бывший защитник московского «Локомотива» Тарас Бурлак высказался о старте «железнодорожников» в новом сезоне РПЛ. Команда Михаила Галактионова оформила домашнюю победу над «Акроном» в матче с обилием голов – 3:2.

«Во втором тайме игра была как минимум ничейной. А у «Акрона» было больше опасных моментов, мог бы и пенальти быть в ворота «Локо». Дальше «железнодорожникам» будет сложно, если так дальше играть в обороне», - рассуждает Бурлак для телеканала «Матч ТВ».

«Локомотив» во втором по счёту туре нового сезона будет играть против «Динамо» в гостях. «Акрон» отправится в гости к воронежскому «Факелу».