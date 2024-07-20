Глушенков оформил второй дубль подряд

Сегодня, 20 июля, «Зенит» проводит гостевой матч против «Крыльев Советов» в рамках первого тура нового сезона Российской премьер-лиги.

После окончания первого тура «сине-бело-голубые» громят соперника со счетом 3:0. Стоит сказать, что два гола записал на свой счет новичок «Зенита» Максим Глушенков. Для 24-летнего футболиста это дебютный матч за санкт-петербургский клуб в рамках чемпионата России.

Отметим, ранее Глушенков уже сыграл за «Зенит» в матче OLIMPBET Суперкубка России против «Краснодара», где так же оформил дубль.

Следить за ходом всех событий матча «Крылья Советов» - «Зенит» можно в текстовой трансляции.