Дзюба: «Пока ждём»

Бывший форвард «Локомотива» Артём Дзюба ответил на вопрос о своём будущем.

— Пока ждем. Сейчас продолжаю индивидуальные тренировки, нахожусь в хорошей форме, — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

Напомним, с февраля 2023 года Дзюба выступал за московский «Локомотив», однако текущим летом покинул клуб на правах свободного агента. «Железнодорожники» не стали предлагать 35-летнему форварду новый трудовой договор.

В составе «красно-зеленых» нападающий провел 39 матчей, в которых забил 12 мячей и записал на свой счет девять результативных передач.

Ранее Дзюба выступал за «Спартак», «Зенит», «Ростов» и многие другие клубы.