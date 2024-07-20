Глушенков оформил дубль в матче с «Крыльями Советов»

Подошёл к концу первый тайм в матче стартового тура Премьер-лиги между «Крыльями Советов» и «Зенитом». Питерцы отметились двумя быстрыми голевыми ударами Максима Глушенкова и Матео Кассьерры, а на 45-й минуте сделали счет разгромным. Гостевая команда построила атаку по центру, прошёл заброс на Маркуса Вендела на левый край штрафной, тот мягко набросил мяч вдоль линии вратарской, и Максим Глушенков метко пробил головой, оформив дубль.

На табло уже 0:3. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.