Тедеев: «Думаю, игра понравилась болельщикам»

Тольяттинский «Акрон» достойно провёл свой первый матч нового сезона РПЛ, сумев дать бой столичному «Локомотиву» - дружина Заура Тедеева проиграла со счётом 2:3. Наставник «Акрона» считает, что игра должна была понравиться болельщикам, несмотря на ошибки и просчёты его игроков:

- Думаю, болельщикам понравилась игра: обилие моментов, голов. Иногда игра напоминала большой теннис. Мы несколько раз промахнулись и получили голы в ответ. Сказал ребятам: лучше проиграть, но играть в такой футбол. В РПЛ мало что прощается, - заявил Тедеев в эфире телеканала «Матч ТВ».

В следующем, втором туре РПЛ «Акрону» предстоит сразиться с воронежским «Факелом», это случится 27 июля.