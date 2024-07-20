Наумов: «Пиняев выглядит лидером нынешнего «Локомотива»

Бывший президент столичного «Локомотива» Николай Наумов высказался о Сергее Пиняеве. Молодой игрок, по его мнению, является лидером нынешнего «Локо».

«Больше и некому, Пиняев выглядит как лидер нынешнего «Локомотива». Неплохо с «Акроном» выглядел Воробьев, может стать одним из важнейших игроков клуба нового сезона. Но на Пиняева, конечно, надо рассчитывать, как на основную силу», - делится Наумов для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что днём субботы в первом матче РПЛ «Локомотиву» удалось обыграть «Акрон» со счётом 3:2. Пиняев стал автором одного из голов «Локо», оформил взятие ворот Сергей на 28-й минуте матча, открыв счёт.

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