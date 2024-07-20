Воробьёв — о десятом номере: «Буду стараться оправдывать ожидания»

Новичок «Локомотива» Дмитрий Воробьёв высказался о выборе десятого номера.

— С Лоськовым по выбору номера не советовался. Я попросил руководство 10-й номер, а мне доверили. Буду стараться оправдывать ожидания, — цитирует Воробьёва «Чемпионат».

Напомним, текущим летом 26-летний нападающий перебрался в «Локомотив» из «Оренбурга». Стоит сказать, что уже в первом матче Воробьёву удалось забить дебютный гол за «красно-зеленых».

В первом туре нового сезона чемпионата России «Локомотив» одолел на своем поле «Акрон» со счетом 3:2. В рамках второго тура подопечные Михаила Галактионова встретятся в гостях с «Динамо».