Шнякин выделил важнейший трансфер «Зенита» чемпионской шестилетки

Футбольный комментатор Дмитрий Шнякин высказался о важности полузащитника Вильмара Барриоса для «Зенита».

— Года идут, «Зенит» меняет вратарей, защитников, восьмерок, вингеров, форвардов, а главный игрок все тот же. Важнейший трансфер этой чемпионской шестилетки. Все 6 сезонов с ним, с Барриосом, — написал Шнякин в своем телеграм-канале.

Журналист добавил, что «Зенит» заплатил за Барриоса 15 миллионов евро, но за эти деньги клуб забыл о проблемах в опорной зоне на многие годы.

В эти минуты «Зенит» проводит матч против «Крыльев Советов». На данный момент счет 2:0 в пользу «сине-бело-голубых». Текстовая трансляция доступна на портале LiveResult.