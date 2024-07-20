Сычёв: «Матч с «Акроном» - не показатель»

«Локомотив» победно начал новый чемпионат России. В стартовом туре Премьер-лиги команда Михаила Галактионова обыграла «Акрон» со счётом 3:2. Комментарий по поводу результата дал бывший игрок «железнодорожников» Дмитрий Сычёв.

По словам Сычёва, оценивать перспективы «Локомотива» можно будет только после игр против топовых команд.

«Матч с «Акроном» немного не показатель действительной силы «Локомотива» и его реальных возможностей. Очень много возможностей было именно из-за ошибок», - цитирует Сычёва Metaratings.

Добавим, что во втором туре Премьер-лиги «Локомотив» сыграет против «Динамо» на выезде. Матч пройдёт через неделю – 27 июля.