У Глушенкова лишь два матча без голевых действий из последних 10

Максим Глушенков оформил быстрый гол в ворота самарских «Крыльев Советов». Вечером субботы оба коллектива открывают новый сезон РПЛ.

Таким образом, у Глушенкова нет голевых действий всего лишь в двух официальных матчах из последних 10 в рамках всех турниров. Восемь из них он сыграл за «Локомотив», два – за «Зенит». Не мог отличиться голевым действием Максим в игре со «Спартаком» (2:3) 28 апреля и «Факелом» (2:0).

Напомним, что следить за текстовой трансляцией матча можно на нашем портале. «Локомотив» за первую половину первого тайма удвоил преимущество. Забил колумбиец Матео Кассьерра.