Калачёв: «Ростов» будет бороться за топ-5»

Экс-игрок «Ростова» Тимофей Калачёв высказался о перспективах донской команды в текущем сезоне чемпионата России.

По мнению бывшего футболиста, подопечные Валерия Карпина будут конкурентоспособными в новой кампании.

— Я думаю, что команда будет бороться за попадание в топ-5, — заявил Калачёв «Чемпионату».

Напомним, в прошлом сезоне Российской премьер-лиги «Ростов» стал седьмым в таблице, набрав 43 очка.