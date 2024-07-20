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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Калачёв: «Ростов» будет бороться за топ-5»

20 Июля 2024 • 17:50 Комментировать
Ростов
...
ЦСКА Москва
1 2.65 X 3.50 2 2.70
Через 0 ч. 53 мин.

Экс-игрок «Ростова» Тимофей Калачёв высказался о перспективах донской команды в текущем сезоне чемпионата России.

По мнению бывшего футболиста, подопечные Валерия Карпина будут конкурентоспособными в новой кампании.

— Я думаю, что команда будет бороться за попадание в топ-5, — заявил Калачёв «Чемпионату».

Напомним, в прошлом сезоне Российской премьер-лиги «Ростов» стал седьмым в таблице, набрав 43 очка.

Сегодня, 20 июля, «Ростов» примет у себя дома ЦСКА в рамках первого тура РПЛ. Начало матча запланировано на 20:00 по московскому времени. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию поединка. 
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