Калачёв: «Ростов» будет бороться за топ-5»

Экс-игрок «Ростова» Тимофей Калачёв высказался о перспективах донской команды в текущем сезоне чемпионата России.
По мнению бывшего футболиста, подопечные Валерия Карпина будут конкурентоспособными в новой кампании.
— Я думаю, что команда будет бороться за попадание в топ-5, — заявил Калачёв «Чемпионату».
Напомним, в прошлом сезоне Российской премьер-лиги «Ростов» стал седьмым в таблице, набрав 43 очка.Сегодня, 20 июля, «Ростов» примет у себя дома ЦСКА в рамках первого тура РПЛ. Начало матча запланировано на 20:00 по московскому времени. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию поединка.
Бан пользователя