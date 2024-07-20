Глушенков впервые забил за «Зенит» в РПЛ

Летний трансфер Максима Глушенкова из «Локомотива» в «Зенит» уже начал себя оправдывать. В матче за суперкубок против «Краснодара» Глушенков оформил дубль. Теперь же 24-летний атакующий полузащитник забил быстрый гол в первом туре Премьер-лиги против «Крыльев Советов». Глушенков расписался в воротах соперника уже на шестой минуте.

Следить за дальнейшим развитием событий в матче РПЛ «Крылья Советов» - «Зенит» во время подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Напомним, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из шести предыдущих сезонов.