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Наумов – о матче «Локомотива» и «Акрона»: «Много ошибок с обеих сторон»

20 Июля 2024 • 17:48 Комментировать

Бывший президент столичного «Локомотива» Николай Наумов высказался о первом матче «железнодорожников» в новом сезоне Российской премьер-лиги. В нём москвичи играли против «Акрона» дома и победили не без пропущенных голов – 3:2.

«Удивил «Акрон» тем, что сыграл с «Локомотивом» открыто, это и стало причиной поражения. Стартовали с аккуратного давления, игра раскрылась. Очень много ошибок с двух сторон. «Локомотив» победил заслуженно, хотя большого преимущества у них не было», - делится Наумов с телеканалом «Матч ТВ».

Напомним, что в следующем туре начавшегося сезона РПЛ «Локомотив» будет играть в гостях в дерби против столичного «Динамо».

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