Глушенков забил «Крыльям Советов» уже на шестой минуте

Начало сезона в Премьер-лиги получается результативным. «Локомотив» с «Акроном» забили пять мячей и обстучали все штанги, а в игре «Крылья Советов» - «Зенит» счет был открыт уже на шестой минуте. Вильмар Барриос в центре поля в подкате отобрал мяч и сыграл вперед на Максима Глушенкова. Новичок «Зенита» на паузе обыграл соперника и пробил с рикошетом в цель. Экс-игрок «Крыльев» не праздновал гол в ворота бывшей команды.

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