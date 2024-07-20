Мостовой выбрал самую интересную вывеску в первом туре РПЛ

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался о самом интересном матче первого тура нового сезона Российской премьер-лиги.
По мнению Мостового, самая интересная вывеска тура — игра между «Ростовом» и ЦСКА.
«Больше интереса вызывает ЦСКА, потому что «Ростов» мы и так все знаем. Фаворита в этой игре для меня нет», — цитирует Мостового «Чемпионат».
Матч «Ростов» - ЦСКА пройдет в субботу, 20 июля. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 20:00 по московскому времени.
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