Андреев – об «Оренбурге»: «Ждём только трансферы «на вход»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев вновь высказался о трансферных планах своего клуба. Он отметил, что южноуральский коллектив ждёт только входных трансферов.

«Покинет кто-то команду этим летом? Вряд ли. Если кто‑то придет и положит адекватную для нас сумму, может быть, но вероятность мала. Ожидаем только трансферы «на вход», - говорит Андреев для «РБ Спорт».

«Оренбург» по итогу прошлого сезона удалось избежать прямого вылета из РПЛ. Коллектив занял в турнирной таблице 12-е место.

В первом туре нового сезона уральцы сыграют со «Спартаком». Пройдёт игра завтра, 21 июля.