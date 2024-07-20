Луценко высказался о разговоре с Шуниным насчёт его будущего

Бывший игрок «Динамо» Евгений Луценко недавно говорил с вратарём Антоном Шуниным, покинувшим московский клуб летом. По словам Луценко, несколько недель назад они вместе тренировались.

«Он сказал, что думает над тем, чем заняться после карьеры игрока. Хотя он сказал мне, что у него ещё есть силы продолжить карьеру. Другой вопрос, найдет ли он комфортные для себя условия», - цитирует Луценко Metaratings.

Луценко отметил, что Шунин рассматривает в том числе должности, которые ему предлагают в «Динамо».

Ранее 37-летний Антон Шунин заявлял, что уход из «Динамо» стал для него неожиданным. Как известно, московский клуб принял решение не предлагать опытному голкиперу новое трудовое соглашение как футболисту.

Шунин рассказал правду об уходе из «Динамо»