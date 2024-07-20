Бородюк посоветовал «Локомотиву» работать над обороной

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк высказался о стартовом матче сезона Российской премьер-лиги-2024/25. В нём столичный «Локомотив» со счётом 3:2 одолел тольяттинский «Акрон» дома на «РЖД Арене».

«Локомотив» выиграл, это важно! «Акрон» — молодцы, проявили себя с лучшей стороны, без давления, показали, что умеют играть в футбол. Но москвичам надо работать над обороной, у «Акрона» много голевых шансов было», - делится Бородюк с телеканалом «Матч Премьер».

Напомним, что в рамках второго тура РПЛ «железнодорожники» в гостях сыграют с московским «Динамо», а «Акрон» отправится к «Факелу» в Воронеж.

Как «Локомотив» победил «Акрон» в весёлом матче открытия