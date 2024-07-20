Воробьёв - о голе: «Я уже был «на ободах», и тут такой момент»

Лучший футболист встречи «Локомотив» - «Акрон» Дмитрий Воробьёв для «Матч ТВ» поделился впечатлениями от игры.

- Оправдываете «десятку» удачным выступлением в первом матче?

- Я думаю, это будут решать болельщики и руководство команды. Самое главное - приносить пользу команде, а как это будет выглядеть - это неважно. Главное, чтобы болельщики уходили с трибун довольными, а мы оставляли все силы для этого.

- Как вам первый матч, первые эмоции? Он получился открытым в обе стороны.

- Да, первый тайм открытый. Думаю, все были на эмоциях, шли вперед, где-то чуть-чуть неправильно прессинговали. Такая была игра «бокс-ту-бокс». Самое главное, что в конечном итоге мы забили на один мяч больше. Всех поздравляю с победой.

- Вы забили последним касанием, потом вас заменили. Вы, забивая гол, знали, что будут вас менять?

- Да, минуты за две до этого меня спросили, как я себя чувствую. Я уже был «на ободах», и тут такой момент, была большая зона, я ускорение сделал, у меня перед самым ударом начинало чуть схватывать, сводить, но, слава богу, мышцы выдержали, и я забил.

- После забитого мяча вы успели сделать все - и с болельщиками пообщаться, и монитор мой ушатать. Вы выпили какие-то таблетки? Что там было в пластиковой штуке?

- Это вывил магний, был адреналин после забитого гола, и ноги отпустило сразу. Как-то так.