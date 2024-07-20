Игорь Федотов разобрал все спорные эпизоды матча «Локомотив» - «Акрон»

Экс-арбитр Игорь Федотов поделился мнением о спорных эпизодах в минувшем матче РПЛ между «Локомотивом» и «Акроном».

Игра первого тура нового сезона чемпионата России завершилась победой «железнодорожников» со счетом 3:2.

По мнению Федотова, главный арбитр матча Владимир Москалев отработал нормально, отметив, что гол Сергея Пиняева был правильно отменен. Что касается возможного пенальти в ворота «Локомотива» на 72-й минуте, эксперт заявил, что фола не было.

«Футболист «Акрона» не шел к мячу, а подставлялся под Ньямси – выпячивал левое бедро», — цитирует Федотова «Чемпионат».

В конце встречи Москалёв зафиксировал толчок в спину со стороны игрока «Акрона» перед попаданием мяча в руку футболисту «Локомотива», поэтому пенальти нет, подытожил Федотов.

В следующем туре чемпионата России «Локомотив» встретится в гостях с «Динамо», а «Акрон» сыграет на выезде с «Факелом».