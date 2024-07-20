Губерниев высказался о победе «Локомотива» на старте РПЛ

Известный спортивный обозреватель Дмитрий Губерниев отреагировал на результат первого матча сезона Российской премьер-лиги между «Локомотивом» и «Акроном». Как известно, команда Михаила Галактионова отпраздновала победу со счётом 3:2.

«Отчасти я рад, что проблемы прошлого сезона, которые преследовали «Локомотив» в концовке, в начале этого сезона не подоспели. Так держать, поздравляю «Локомотив» с первой победой!» - цитирует Губерниева «Матч ТВ».

Губерниев назвал «Акрон» неуступчивым соперником, но в то же время отметил, что победа «Локомотива» является закономерной. Также комментатор отметил выступление команд в целом.

«Был такой безудержный футбол, который нравится болельщикам, но не всегда нравится специалистам. В любом случае залихватски начался сезон РПЛ, с чем всех и поздравляю!» - сказал Губерниев.

Во втором туре Премьер-лиги «Локомотив» сыграет против «Динамо», а «Акрон» - против «Факела».