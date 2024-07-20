Осинькин объяснил отсутствие Рахмановича

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Зенитом».

- Сегодня в игре не примет участие Амар Рахманович из-за повреждения. Что с ним, кто его заменит на поле?

- В последней контрольной игре с «Химками» Амар, прямо забивая гол, подвернул ногу, к сожалению. У него травма голеностопа, и эту сегодняшнюю игру он пропускает. А кто его заменит? Вы знаете состав, у нас много людей готовы его заменить.

- Сразу сегодня трое опорных полузащитников сыграют в стартовом составе, это и Бабкин, и Витюгов, и Костанца. Как они будут располагаться на поле?

- Мы будем исходить из того, как будет играть соперник. В зависимости от ситуации у нас ест определенный план, когда мы должны в какой схеме располагаться. Наверное, сейчас я больше говорю про наши оборонительные действия. В атаке постараемся играть так, чтобы то, что мы всегда наигрывали, с любым наличием футболистов у нас получилось.

- Костанца как-то уже играл «десятку». Сегодня сможем его увидеть на этой позиции?

- У вас еще вопрос, чтобы я что-то про схему сказал. Простите, не знаю пока, что вам сказать. Да, он играл «десятку», Витюгов играл «десятку», Бабкин в детском футболе тоже играл. Цыпченко у нас тоже подходит, он тоже играл «десятку». И Шитов, если надо, там сыграет.