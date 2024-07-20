Воробьёв установил достижение, которое никому не покорялось в «Локомотиве» минимум 15 лет

В субботу стартовал новый сезон Российской премьер-лиги. В дебютном матче турнира столичный «Локомотив» оформил дома эффектную победу над «Акроном», а новичок «железнодорожников» Дмитрий Воробьёв забил гол и отдал голевую передачу.

Как сообщает Opta Sports, Воробьев – первый игрок как минимум с 2009 года, оформивший гол и ассист в своём дебютном матче за «Локомотив» в РПЛ. С 2009 года ведётся статистика.

Больше подробностей о том, как прошёл дебютный матч РПЛ – в нашем отчёте.

Далее в рамках второго поединка первого тура Премьер-лиги сойдутся самарские «Крылья Советов» и питерский «Зенит».